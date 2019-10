Inter, non solo Vidal nel mirino. A gennaio può arrivare anche Matic

La primissima opzione per il centrocampo dell'Inter a gennaio, spiega Tuttosport, resta Arturo Vidal, con l'Inter che sta trattando con il Barcellona sulla base del prestito. Oltre al cileno, però, per il quotidiano potrebbe arrivare anche Nemanja Matic dal Manchester United. Molto in tal senso dipenderà dalle eventuali uscite di Borja Valero e Vecino, due giocatori finiti in fondo alle gerarchie di Conte. E se per entrambi dovesse essere trovata una soluzione, non è da escludere un tentativo sia per Vidal che per Matic.