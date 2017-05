Inter, notizie negative sul fronte Jovetic: il Siviglia ora crede meno al riscatto

Come riportato dal sito di SportMediaset, il Siviglia non sembra intenzionato a riscattare dall'Inter il fantasista Stevan Jovetic. Una brutta notizia per i nerazzurri, che puntano a ottenere circa 13 milioni di euro dalla vendita del suo cartellino, mentre gli spagnoli non vorrebbero andare oltre i 6-7 milioni di euro.