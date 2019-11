© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefan De Vrij ieri sera non si è seduto nemmeno in panchina nella sfida a Belfast contro l'Irlanda del Nord. Il Corriere dello Sport, però, rincuora i tifosi nerazzurri: "Un campanello d’allarme, anche se il diretto interessato ha rassicurato la dirigenza e lo staff medico: De Vrij non è al top della condizione per un affaticamento, ma non si tratta di niente di grande. Al momento non è chiaro se, dopo non essere stato inserito ieri a referto, rimarrà in gruppo (probabile) o se lascerà la nazionale prima del match di martedì in casa contro l’Estonia".