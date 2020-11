Inter, numeri controversi ed il tempo che stringe: Conte cerca la svolta

Sono i numeri i peggiori nemici ma allo stesso tempo anche gli unici alleati di Antonio Conte. Se da un lato i risultati parlano chiaro e descrivono una situazione di difficoltà oggettiva tanto in campionato quanto nella massima competizione continentale, dall’altra ci sono dati oggettivi legati al numero di occasioni create e di tiri concessi che raccontano un innegabile upgrade rispetto alla passata stagione di questi tempi. Una consolazione magrissima, è evidente, ma che allo stesso tempo suggerisce una chiave di lettura rispetto all’ottimismo che lo stesso Conte manifesta al termine di ogni partita disputata quale che sia il risultato finale.

La premessa del tecnico leccese agli albori della stagione in corso era stata quella di imparare a godersi il percorso, senza pensare soltanto al raggiungimento della destinazione, ed in effetti fin dall’esordio contro la Fiorentina l’allenatore dell’Inter aveva dichiarato di essersi goduto lo spettacolo offerto dai suoi ragazzi nonostante i primi scricchiolii difensivi che sarebbero poi deflagrati nella voragine arretrata delle ultime settimane. Parlare di casualità, o di momento negativo può essere una giustificazione solo parziale o comunque troppo semplicistica per uno degli allenatori più pagati del Vecchio Continente e nel quale sono riposte importantissime aspettative. Vanno considerate anche le chiavi tattiche allegate, come l’errore acclarato di schierare Vidal in una posizione che non ne valorizza le caratteristiche, o l’integralismo tattico che non prende in considerazione cambi di interpretazione tattica che vadano al di là dei freddi numeri.

Perché alla fine si torna sempre lì, e per godersi il percorso diventa indispensabile non accumulare troppo ritardo. E per l’Inter è giunto il momento di accelerare.