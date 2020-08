Inter, numeri da urlo per Lukaku-Lautaro. In Europa solo il Bayern ha una migliore coppia gol

Come il tandem bianconero Cristiano Ronaldo-Dybala e come la coppia Sterling-Aguero del Manchester City, ma meglio del duo Messi-Suarez. In stagione - sottolinea oggi il Corriere dello Sport parlando di Inter - Lukaku e Lautaro sono riusciti a mettere insieme la bellezza di 54 reti, 33 il bomber belga, 21 il “Toro” argentino. Più di loro, in Europa, soltanto Lewandowsky e Gnabry, ma unicamente perché il bomber polacco è stato capace di raggiungere quello stesso bottino, da solo. Il suo “collega” tedesco ne ha aggiunte 21 ed ecco raggiunta la fantasmagorica cifra di 75. Insomma, sono irraggiungibili. Peraltro, con la concreta chance di incrementare ulteriormente il record, avendo a disposizione una semifinale e, magari, pure una finale di Champions. Anche Lukaku e Lautaro, però, avranno a disposizione un altro “gettone”, vale a dire la sfida con il Siviglia di venerdì prossimo. E, se il primo posto di questa speciale classifica non può essere messo in discussione, la seconda piazza solitaria è alla portata, tenuto che tutte le altre coppie hanno già chiuso la loro stagione.