Inter, nuova idea come vice-Lukaku: il club pensa a Divock Origi del Liverpool

Sky Sports UK fa il punto sul mercato dell'Inter e spiega che c'è una nuova idea che sta maturando nelle stanze dei bottoni di casa nerazzurra. Da un belga all'altro, come vice Romelu Lukaku la società milanese starebbe pensando a Divock Origi. Eroe dell'ultima Champions del Liverpool, sarà tra gli epurati di casa Reds in estate. L'affare potrebbe chiudersi anche in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva di 20 milioni di euro.