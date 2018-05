Inter, nuova idea per trattenere Rafinha: prestito oneroso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter non ha perso la speranza di trattenere Rafinha anche in vista della prossima stagione. L'ultima idea in casa nerazzurra, sarebbe quella di proporre al Barcellona un prestito oneroso, per permettere ai blaugrana di incassare una parte dei milioni del potenziale riscatto e di proseguire l'esperienza del brasiliano a Milano. A riportarlo è FcInterNews.it.