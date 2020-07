Inter, nuova proposta al Manchester United per trattenere Alexis Sanchez

Una penale da pagare al Manchester United in caso di sfida in finale di Europa League tra l'Inter e i red devils. E' questa, riporta 'Sky', l'ultima offerta che il club nerazzurro ha fatto a quello inglese per trattenere fino a fine agosto Alexis Sanchez.

Le due società hanno precedentemente concordato una proroga del prestito fino al'8 agosto: lo United vorrebbe evitare di trovarselo contro in Europa, ma l'Inter spinge per trattenere la seconda punta cilena almeno fino a fine stagione, e non solo fino al match contro il Getafe.