Inter, nuova proposta per Malcom: apertura del Bordeaux

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter sempre al lavoro per arrivare a Malcom Filipe Silva de Oliveira, meglio noto più semplicemente come Malcom: secondo quanto riferito da Sky, si registra un'apertura del Bordeaux per la cessione dell'attaccante brasiliano alle condizioni proposte dal club nerazzurro. In particolare, nei giorni scorsi l'Inter avrebbe formulato una nuova proposta: prestito molto oneroso più diritto di riscatto a 40 milioni di euro più bonus. Si valuta anche la possibilità di inserire l'obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.