Inter, nuove alternative per le corsie esterne

Fonte: Sportitalia

Non è un mistero che per Antonio Conte le corsie laterali rappresentino uno degli aspetti più importanti per la propria impostazione tattica. A questo proposito va sottolineato come i nerazzurri siano molto attivi su questo tipo di mercato, prenotando di fatto Valentino Lazaro sulla fascia destra ma lavorando anche su quella opposta. Asamoah è uno dei fedelissimi di Conte sin dai tempi della Juventus, al punto che fu proprio l’attuale allenatore dell’Inter a cucire su misura per il ghanese il ruolo nel quale si è di fatto affermato ai massimi livelli. Interessante sarà poi la discussione legata ad Ivan Perisic, poiché il croato ha nelle gambe e nelle corde anche la possibilità di essere impiegato “a tutta fascia” nel 3-5-2 che rappresenta la base tattica ideale del tecnico leccese, ma ha una posizione che è ancora oggetto di discussione da parte della società nerazzurra. Ed allora, qualora le parti dovessero concordare una partenza del croato, si valutano diverse possibilità: quella di Kolarov come noto, ma anche il nome di Theo Hernandez si sta facendo largo tra le possibili alternative. Un giocatore di cui il Real Madrid potrebbe valutare l’uscita e che non dispiace affatto per ricchezza di caratteristiche all’allenatore dell’Inter.