© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Proseguono le consultazioni in casa Inter volte alla ricerca del profilo ideale per rafforzare la linea mediana. Il nome caldo, come noto, è quello di Christian Eriksen, con i contatti che coinvolgono il suo procuratore che sembrano destinati ad aggiornarsi nelle prossime ore con un nuovo viaggio milanese, e la contestuale trattativa con il Tottenham per arrivare a comprendere la possibilità di anticipare a questa sessione di mercato l’operazione. 20 milioni la richiesta, la metà la proposta che i nerazzurri rivolgeranno a Levy consci del fatto che il presidente degli Spurs più di ogni altro componente spinga per una positiva conclusione dell’affare per evitare bagni di sangue economici in estate. Ed allora largo alle evoluzioni, con Eriksen nel mirino per cercare un salto di qualità ulteriore nella stagione nerazzurra.