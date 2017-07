Inter, nuovi contatti Jovetic-Siviglia: Arias ha incontrato Ramadani

Fonte: FcInterNews

Dopo aver perso punti in fatto di popolarità tra la sua gente per colpa della cessione inaspettata di Vitolo all'Atletico Madrid, il Siviglia ora cerca di recuperare il credito verso i suoi aficionados provando a portare a casa il colpo Stevan Jovetic. In questo senso secondo quanto riporta il portale estadiodeportivo - il ds del club andaluso Óscar Arias ha incontrato l'agente del montenegrino, Fali Rmadani, riaprendo con convinzione una pista che solo pochi giorni fa sembrava morta; il problema nell'eventuale buona riuscita dell'affare ora non sembra essere legato allo stipendio chiesto dal giocatore, quanto alla volontà dell'Inter di non volerlo svendere a cifre più basse da quelle richieste.