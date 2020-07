Inter, nuovi contatti per Kumbulla. Sul piatto 30 milioni più il cartellino di Salcedo

Trenta milioni di euro più il cartellino di Eddie Salcedo e un giovane della Primavera. E' questa, stando al Corriere dello Sport, l'offerta che l'Inter ha messo sul piatto all'Hellas Verona per Marash Kumbulla. Una proposta, questa, che di fatto ha scalzato la Lazio dalla pole position per il difensore albanese. Lotito aveva rilanciato fino a 22 milioni più André Anderson ed è sul cartellino del centrocampista capitolino che si è annodata la trattativa. La Lazio, infatti, valuta 10 milioni l'italo-brasiliano mentre Maurizio Setti si ferma a 4-5. Ecco allora che l'Inter si è inserita con Kumbulla che nonostante l'ok già dato al club della Capitale non potrebbe certo dire no ai nerazzurri.