Inter, nuovi contatti per Lazaro. E Marotta punta i talenti del Real Madrid

Oltre alla firma dei membri dello staff tecnico, il vertice di ieri nella sede dell'Inter fra i dirigenti e Antonio Conte è servito anche per fare il punto su Valentino Lazaro dell’Hertha Berlino, per il quale - si legge - sarebbe necessario accelerare per bruciare la concorrenza del PSG.

Bottega Real - Con l’agente Edoardo Crnjar - sottolinea il Corriere della Sera - si è discusso invece della possibilità di arrivare a uno dei talenti del Real Madrid in esubero. Interessano Kovacic, Asensio e Lucas Vazquez, operazioni suggestive ma difficilmente concretizzabili prima del 30 giugno.