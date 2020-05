Inter, nuovi risvolti catalani su Lautaro: contropartite e difficoltà

Nonostante il pessimismo che sembrava regnare sovrano nel corso dell’ultima settimana, i quotidiani catalani rilanciano con decisione la pista Lautaro Martinez per il Barcellona, arricchendola di ulteriori dettagli, profondamente diversi da quando espresso in un passato nemmeno troppo lontano. La chiave di volta, secondo quanto raccontato dalla prima pagina di Sport in edicola quest’oggi sarebbe rappresentata da una proposta di 60 milioni di euro più due calciatori in contropartita tecnica che l’Inter dovrebbe trattare ed individuare con il club blaugrana. Insomma, non si pondera nemmeno la possibilità che i catalani decidano di versare per intero al club diretto da Beppe Marotta l’intero ammontare della clausola rescissoria da 111 milioni di euro che libererebbe il Toro dal suo vincolo contrattuale con i nerazzurri. Peraltro, ulteriori fonti provenienti dalla Spagna racontano di come il governo iberico abbia intenzione di monitorare attivamente la prossima sessione di mercato dei club che hanno usufruito dell’Erte in questa fase di crisi economica, rendendo di fatto molto poi difficili i trasferimenti multimilionari per chi si è avvalso degli aiuti statali, come accaduto ai blaugrana. Una tessera che male si incastrerebbe con le proposte raccontate dai media catalani che dovrebbero contraddistinguere non solo il prezzo del cartellino dell’argentino, ma anche il suo possibile stipendio da percepire sulle Ramblas. Un mistero di mercato che si infittisce, e per il quale l’Inter resta estremamente fiduciosa con l’obiettivo di trattenere il suo numero 10 a Milano.