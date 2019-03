Inter, nuovo caso Icardi nasce venerdì: ha rifiutato di parlare alla squadra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'assenza di Mauro Icardi dalla lista dei convocati per la sfida con la Lazio può avere due interpretazioni secondo il Corriere della Sera. Venerdì Spalletti si è riunito con la squadra in sala video e c'era anche l'ex capitano, al quale l'allenatore ha chiesto di dire qualcosa alla squadra, trovando un rifiuto da parte del giocatore. Il caso Icardi s'è riaperto in questo preciso istante. Ci si attendeva un discorso alla squadra, ma non c'è stato perché secondo il suo entourage non ce n'era bisogno dopo aver chiarito con il club e con Spalletti stesso.

L'altra versione, meno maliziosa, racconta della normalità dell'esclusione di Icardi dopo 40 giorni senza allenamenti. Anche in caso di discorso alla squadra, dunque, Mauro sarebbe stato fatto fuori dall'elenco dei convocati perché non al meglio fisicamente. Ora - continua a ribadire il quotidiano - dall'entourage di Icardi s'aspettano la convocazione per la sfida contro il Genoa.