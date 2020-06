Inter, nuovo infortunio per Sensi ma il riscatto non è in dubbio

Ancora uno stop per Stefano Sensi, fermato dall'ennesimo infortunio stagionale: distrazione al bicipite femorale destro e stop di almeno tre settimane secondo la Gazzetta dello Sport, che ipotizza dunque il rientro per la metà di luglio. Il 13 ci sarà Inter Torino, tre giorni dopo Spal-Inter: Sensi dovrebbe tornare a disposizione in questo intervallo di partite, se tutto andrà come deve.

Il riscatto non è in dubbio - Come ricorda la rosea, Sensi è arrivato in prestito per 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 20: una formula che ricalca quella di Politano e che è quasi una formalità, un pagamento dilazionato. L’opzione verrà attivata ad agosto, non è mai stata in discussione, anche perché all’Inter tutti sono convinti delle possibilità dell’azzurro e della sua potenziale centralità in futuro.