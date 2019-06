© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' arrivato in queste ore un nuovo no di Ivan Perisic alle lusinghe cinesi, stando a quanto riporta FcInterNews.it: il croato ha valutato e declinato due volte le avance dello Shanghai Shenhua. La prima offerta prevedeva un triennale da 12 milioni a stagione, ai quali si è sommato nel weekend un succulento bonus di 4 milioni alla firme. Preso atto della volontà di non abbandonare il calcio di alto livello, nelle scorse ore Nelio Lucas, agente del giocatore, ha lasciato Milano.