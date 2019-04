Inter, nuovo obiettivo per la trequarti: il carnefice della Juve Ziyech

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sono davvero tanti i nomi accostati al futuro dell'Inter, che va a caccia di nuovi attaccanti per il proprio futuro: il marocchino Hakim Ziyech, la scorsa estate molto vicino alla Roma e sotto contratto con l'Ajax fino a giugno 2021, è un obiettivo caldo, ma Marotta non perde di vista neanche Nicolas Pépé del Lille, che i francesi però valutano 60 milioni di euro. Possibile che nella trattativa venga inserito Karamoh, non ancora considerato "pronto" dal club. Per il Corriere dello Sport anche Bergwijn, Sarr e De Paul sono nella lista di Ausilio, che ha dubbi sul riscatto di Keita Balde, in prestito dal Monaco.