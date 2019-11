Inter, nuovo problema fisico per Sensi. Contro il Verona non ci sarà

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuovo contrattempo fisico per Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter era rientrato in campo nell'ultima gara contro il Borussia Dortmund dopo aver saltato 4 sfide per infortunio. Ora, racconta Sportmediaset, un altro problema fisico: per il centrocampista si parla di nuovi guai muscolari (zona femorale) e già in giornata si sottoporrà ad esami medici per valutare la situazione.