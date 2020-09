Inter, nuovo scenario per il futuro di Dalbert: in Francia spunta la pista Saint-Etienne

Nuovo scenario per il futuro di Dalbert. Secondo quanto riporta FcInterNews.it, alcuni intermediari avrebbero infatti contattato l’entourage del laterale ex Fiorentina e Nizza per proporlo al Saint-Etienne, con mister Claude Puel estimatore del classe '93. I Verts nelle prossime ore potrebbero così presentare una proposta di prestito con diritto di riscatto, anche se l'Inter - come noto - punta a inserire un obbligo di acquisto dopo il prestito dell'ultima stagione.