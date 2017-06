Inter, nuovo sondaggio per Toloi. Il difensore piace a Sabatini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quest'oggi il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha incontrato l'entourage del difensore dell'Atalanta Rafael Toloi. Come riporta Sky, il calciatore piace molto a Walter Sabatini che lo trattò già ai tempi della Roma portandolo in Italia nel 2014.

Adesso il nome di Toloi può tornare di moda, ma per i nerazzurri: da capire la valutazione che l'Atalanta dà del cartellino del calciatore brasiliano.