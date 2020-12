Inter, nuovo stadio di Milano: il Comune chiede chiarimenti sul fondo Lion Rock Capital

Il Comune di Milano chiede un chiarimento alle squadre cittadine. In vista dell’iter burocratico per la costruzione del nuovo stadio milanese, Palazzo Marino vuole conoscere a fondo le proprietà di Milan e Inter. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il Comune vorrebbe conoscere anche dettagli anche sul fondo Lion Rock Capital che a gennaio 2019 ha rilevato il 31,05% delle quote dell’Inter da Thohir. La motivazione è che il veicolo utilizzato per l'acquisto della quota è basato su una holding con sede nelle Isole Cayman.