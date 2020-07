Inter, nuovo step di crescita in attesa del mercato. Tra sogni proibiti e non solo

Forse il secondo posto sarà un obiettivo di scarso appeal per una squadra che ha l’obiettivo di tornare ad alzare qualche trofeo, tuttavia in un contesto di crescita porsi dei traguardi e riuscire a raggiungerli resta uno step di fondamentale importanza. L’Inter quadrata ed efficace che ha avuto la meglio sul Napoli di Gattuso ne è stata testimonianza eloquente, al punto da rispondere con i fatti al successo dell’Atalanta e lanciare la sfida alla squadra più in forma del campionato nell’ultimo atto di sabato del torneo di sabato sera che introdurrà l’inizio delle competizioni continentali. Al di là delle suggestioni da fantascienza, per le quali Marotta ha richiesto l’intervento della proprietà prima di iniziare anche solo a parlarne, il progetto nerazzurro prosegue annoverando ben 17 punti in più rispetto alla passata stagione. Un bottino che sottolinea ancora una volta la bontà del lavoro svolto da Conte, chiamato ad alzare l’asticella del rendimento di una squadra che mira a tornare al successo, e rilancia le ambizioni in vista della prossima stagione con tutto ciò che ne conseguirà, a partire dalla sessione di mercato che incombe. Oltre ai sogni di mezza estate con vista su Barcellona, infatti, c’è molto di concreto a cui in casa Inter si sta lavorando e che potrebbe diventare presto reale.