Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola, non mancherebbero gli obiettivi all'estero per l'Inter e per il direttore sportivo Piero Ausilio. E' stato monitorato in questi giorni il ventitrenne centravanti ucraino Roman Yaremchuk che gioca in Belgio, con il KAA Gent. Poi Marcel Sabitzer, venticinquenne del Lipsia, che costa almeno 30 milioni di euro, inoltre anche l'esterno destro Valentino Lazaro, austriaco dell'Herta Berlino.