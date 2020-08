Inter, obiettivi ed identikit in vista del mercato

La sbornia di gol ed esultanze che ha garantito l’accesso alla finale di Europa League non si è ancora esaurita per l’Inter di Conte, che dopo avere ritrovato il sereno a tutti gli effetti prosegue la sua preparazione al main event stagionale di venerdì sera senza tralasciare gli aspetti di mercato che continuano a tenere banco in maniera molto rilevante. Del resto, perlomeno dal punto di vista dei ruoli, gli obiettivi sono delineati ed alcuni già identificabili con profili precisi. Per la corsia mancina il primo della lista è Emerson Palmieri: l’italo brasiliano ha già dato il suo assenso al trasferimento ma resta da trovare una quadra non semplice con il Chelsea, visto il pregresso di Antonio Conte e la questione Moses ancora irrisolta tra le parti in causa. Sempre un giocatore del club londinese, rappresenta l’identikit perfetto di ciò che l’Inter sta cercando sulla linea mediana, ovvero Ngolo Kante. Ovviamente il francese rappresenta il l’emblema per caratteristiche tattiche e tecniche, ma visti i costi che comporterebbe un suo trasferimento in casa Inter si vagliano diverse alternative a lato dell’affare Tonali da chiudersi al termine dell’Europa League. Lavori in corso, dunque, sul duplice binario del campo e del mercato, con qualche certezza in più rispetto alla volontà comune di proseguire insieme un progetto che funziona e che sarebbe delittuoso mettere in discussione proprio sul più bello.