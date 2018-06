Inter, obiettivo Aleix Vidal: il Barça pronto a liberarlo in prestito

© foto di Federico De Luca

L'Inter torna a pensare ad Aleix Vidal per la fascia di Spalletti. Il Barcellona è pronto a lasciarlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a meno di 10 milioni, un'occasione che Ausilio non vorrebbe farsi sfuggire visto che deve sostituire Cancelo. I nerazzurri sono pronti ad affondare il colpo, nuovi contatti sono previsti per i prossimi giorni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.