Il nome di Edin Dzeko viene accostato sempre di più all'Inter e La Gazzetta dello Sport di questa mattina fa il punto su quella che potrebbe essere la strategia di Marotta e Ausilio per convincere il bosniaco. Il rinnovo con la Roma è lontano, il suo contratto con i giallorossi scadrà nel 2020 e la dirigenza nerazzurra vuole offrirgli un triennale per convincerlo ad accettare. Al calciatore piace più l'ipotesi Inter che un ipotetico ritorno in Premier League. L'attuale ingaggio da 4,5 milioni di euro è alto ma rientra nei parametri del club nerazzurro, mentre il problema potrebbe essere rappresentato dalla valutazione fatta dalla Roma che per far partire il centravanti chiede una cifra non lontana dai 30 milioni di euro.