© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport lo chiama "un altro Godin", ovvero un altro campione un po' in là con gli anni, ma ancora perfettamente integro e che può dare quell'esperienza e, soprattutto, quella qualità accertata a una squadra che vuole tornare a competere per il vertice. In questo caso, si parla di Edin Dzeko, obiettivo per l'attacco dell'Inter qualora partisse Mauro Icardi. Nel gennaio 2018 il cartellino era stato valutato 24 milioni, oggi l'Inter potrebbe metterne sul piatto 10-12. La Roma potrebbe anche non tirare la corda, visto che i giallorossi potrebbero liberarsi di un ingaggio pesantissimo.