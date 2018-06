Inter, obiettivo Gonzalez. Il pres. dell'Argentinos: "Trattativa in corso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolas Gonzalez potrebbe essere l’ultimo attaccante per completare il reparto offensivo dell’Inter. La conferma arriva direttamente dall’Argentinos Juniors, con Enrique Borrelli, direttore sportivo del club, che in esclusiva per FcInterNews.it conferma di fatto la trattativa con i nerazzurri: "È un tema di cui si sta occupando in prima persona il Presidente Cristian Malaspina. Confermo che sul giocatore ci sono vari club, tra cui uno italiano che molto probabilmente è l'Inter. Il prezzo? Verrà stabilito dal presidente".