Inter, obiettivo Isco già gennaio: Marotta discute il prestito oneroso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle colonne del QS, dopo Modrid e Milinkovic-Savic, c'è un altro nome pronto ad infiammare i tifosi dell'Inter. Stiamo parlando di Francisco Román Alarcón Suárez, meglio conosciuto come Isco. L'esterno spagnolo sta vivendo un periodo complicato a Madrid, e l'Inter, alla ricerca di un esterno offensivo di grande qualità, potrebbe puntare proprio su di lui. A gennaio però è impossibile che il club nerazzurri paghi i 70 milioni cash chiesti da Perez: Marotta e Ausilio sono disposti trattare per il prestito oneroso, per poi ridiscutere il tutto a fine stagione, magari allargando il discorso a Modric, incedibile per il Real ma con il contratto in scadenza nel 2020.