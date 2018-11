Inter, obiettivo Martial: per gli inglesi i nerazzurri sono in pole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter in vantaggio per Anthony Martial. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dall'Inghilterra fanno infatti sapere che se il francese non dovesse rinnovare con il Manchester United i nerazzurri potrebbero portarlo alla corte di Luciano Spalletti in estate. Secondo i bookmakers d'oltremanica il club di Suning sarebbe in pole per il suo acquisto e questo per due motivi: il primo è relativo all'amore che Piero Ausilio nutre per questo giocatore e il secondo è la necessità del club milanese di prendere un esterno svincolato, per non rischiare di incappare in sanzioni legate al Fair Play Finanziario.