Inter, obiettivo Papu Gomez se l'Atalanta lo lascia partire gratis o in versione low cost

L'Inter si muove per sistemare l'attacco di Conte. Con Pinamonti in partenza e Sanchez ormai calato nel ruolo di trequartista, serve un'altra punta per dare un'alternativa a Lautaro e Lukaku. Giroud resterà al Chelsea, mentre resiste l'idea Gervinho, possibilità low cost già vagliata in estate. Non si può escludere nemmeno il Papu Gomez, perché se l'Atalanta deciderà di farlo partire gratis o giù di lì, il club di Zhang si iscriverà alla corsa per l'argentino senza dubbi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.