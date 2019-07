Inter, obiettivo prima punta: occhi anche su Cavani

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter sempre a caccia della prima punta. L’indiziato numero uno è sempre Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco ha già un accordo con il club nerazzurro che però non vuole offrire più di 12 milioni alla Roma, otto in meno rispetto alla richiesta giallorossa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, per Romelu Lukaku la distanza non è minima fra i 70 milioni più bonus dell’ultima offerta di Marotta contro gli 88 voluti dal Manchester United.

Occhi su Cavani - L’alternativa si chiama Matador: in caso le due piste non portassero i frutti sperati, l’Inter potrebbe concentrerà le proprie attenzioni su Edinson Cavani. L’attaccante ha un contratto in scadenza nel 2020 col PSG ma guadagna molto (circa 12 milioni di euro) ma potrebbe spalmare lo stipendio per più stagioni.