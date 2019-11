© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Barcellona punta Lautaro Martinez e l'Inter prova a blindare il suo giocatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club nerazzurro vorrebbe rinnovare il contratto al Toro e togliere la clausola da 111 milioni di euro, valida solo per l'estero, presente nell'attuale accordo.

Lo stipendio - Attualmente l'argentino percepisce 1,5 milioni a stagione e la scadenza è fissata per il 2023, ma per blindarlo serve un sostanziale aumento, con la società che chiederà al giocatore di togliere la clausola, dandogli in cambio uno stipendio da top player.