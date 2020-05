Inter, obiettivo ripartenza ad Appiano. Ora c'è il gruppo e aumenta pure l'intensità

La fase... due è appena cominciata ad Appiano Gentile e già si vedono facce, sguardi e set psico-fisici ben diversi dai giorni scorsi. La vicinanza (comunque mantenute le distanze di sicurezza di base in quei casi dove del contatto si poteva fare a meno) fa sembrare già tutto più normale. Che vuol dire ragionare già da squadra, tornare a sentirsi concretamente parte di un gruppo, lavorare con l'idea che molto presto - in questo senso occhio alla curva epidemica nei prossimi giorni - si tornerà in campo. Alla Pinetina l'Inter si è attrezzata come da programma con ogni cautela e comportamento possibile in relazione a quella che tassativamente deve essere la sicurezza sanitaria per il Gruppo Squadra.

Non manca nessuno al Suning Training Centre: i giocatori si allenano ora insieme stando attenti alle precauzioni ben evidenziate dal protocollo definitivo, Antonio Conte e il suo staff seguono ogni minimo dettaglio per riportare il gruppo al massimo della forma e c'è ancora abbastanza tempo per farlo, la dirigenza osserva e comincia a impostare pragmaticamente il mercato per ciò che concerne acquisti, cessioni, scambi, prestiti e riscatti, il presidente Steven Zhang attende sempre un report sull'andamento delle varie sedute. Ora sì che l'Inter è tornata a far sul serio. Ogni giorno sarà un giorno diverso dall'altro, fino al restart quando l'obiettivo sarà quello di tornare al livello d'intensità lasciato a Torino nel giorno del ko contro la Juventus. Da lì si dovrà ripartire per andare oltre, a caccia di successi e, magari, anche di trofei.