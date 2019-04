Inter, obiettivo secondo posto. Spalletti resterà comunque

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mai essere presuntuosi nel calcio. La scoppola è sempre dietro l’angolo e, perciò, meglio ostentare umiltà. E non importa quanto tu sia forte, quanto sia larga la rosa a disposizione, quante grandi siano le certezze, il calcio sa comunque essere “bastardo”, per dirla alla Allegri. Detto questo, però, al netto di delusioni da coppe, Spalletti le regole le conosce fin troppo bene: più in alto saprà andare la sua squadra, oltre che lui stesso, più corpose saranno le possibilità di una sua permanenza ad Appiano. «È giusto che la società vada a cercare sempre il meglio per l'Inter. Se ci sono io dentro a questo miglioramento da fare, va accettato perché il club deve appunto crescere e andare avanti». Si può interpretare in due modi: il primo, quello più romantico, mette al centro la speranza del tecnico di Certaldo di rimanere alla guida dell’Inter a obiettivi centrati; il secondo, quello più crudo e razionale, verte sull’ineluttabilità del cambiamento di un club stanco di rincorrere e basta. Come a dire: io sono bravo e ho sempre dato il massimo, ma siccome so che ce ne sono di più bravi, ci sta pure che a un certo punto la società decida di alzare ulteriormente l’asticella. L’ago della bilancia somiglia molto alla solita fretta nel raggiungere certi risultati, l’impazienza di vedere i nerazzurri volare rapidamente ai piani alti del calcio europeo. In effetti ci sarebbero tutte le ragioni di questo mondo. Nondimeno va detto che prima di Spalletti l’Inter centrava il settimo posto in Serie A, con lui al primo anno si piazzava al quarto posto, quest’anno è invece a un centimetro dal terzo. Persino il secondo banco, stando a graduatoria e calendario, non sembra un’utopia. In generale, non si può certo dire che l’andamento sia negativo. In più i percorsi internazionali interrotti prematuramente godono di giustificazioni non banali. Luciano merita di testarsi alla guida di un club libero di fare il mercato che gli pare senza l’ansia dei richiami svizzeri. Comprategli i giocatori che chiede senza stare attenti ai centesimi, che a fare il fenomeno coi fenomeni invero son bravi (quasi) tutti.