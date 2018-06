Inter, obiettivo Suso. E il Milan gradisce il profilo di Brozovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter segue da vicino lo spagnolo Suso. La Gazzetta dello Sport racconta di come l'impossibilità di arrivare a Federico Chiesa abbia spostato i radar nerazzurri sull'esterno del Milan, la cui clausola rescissoria ammonta a 38 milioni di euro. Proprio i rossoneri potrebbero essere interessati a Marcelo Brozovic, ecco perché l'operazione è fattibile, per la rosea. Un primo contatto con l'agente di Suso c'è stato nei giorni scorsi durante le chiacchierate per Vecino e Zappacosta (altro obiettivo, in uscita dal Chelsea), anche se una trattativa vera e propria al momento non è stata intavolata.