© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Occhi in Serie B per l'Inter. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it il club nerazzurro starebbe monitorando il rendimento in questa prima parte di stagione di Luca Ravanelli, difensore centrale classe 1997, in prestito (con diritto di riscatto e contro riscatto) alla Cremonese, ma di proprietà del Sassuolo