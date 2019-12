© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Inter guarda in casa Chelsea per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Come riportato dal tabloid inglese The Sun, il club nerazzurro ha messo gli occhi su una coppia di calciatori in forza ai Blues. Si tratta di Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Entrambi stanno avendo problemi, dall’avvento in panchina di Frank Lampard, a ritagliarsi un posto da titolari. Antonio Conte sarebbe ben felice di averli entrambi in rosa. L’allenatore nerazzurro sta infatti cercando un sostituto per Kwadwo Asamoah, che nell’ultimo periodo sta avendo diversi problemi di salute. Emerson Palmieri, però, non sembra convintissimo di lasciare la Premier League a gennaio, visto che a Londra è felice. Quanto ad Alonso, invece, l’Inter vorrebbe trattare per un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto.