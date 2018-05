Inter, occhi in casa Manchester United: nel mirino Blind

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter mette nel mirino Daly Blind: secondo quanto riferito dal Daily Mail, i nerazzurri sarebbero pronti a farsi avanti per il difensore olandese, in uscita dal Manchester United. Inter in buona compagnia: ci sono anche Ajax e Roma. Blind, pur di cambiare aria dopo un'avventura che ormai considera chiusa, sarebbe anche disposto a ridursi l'ingaggio.