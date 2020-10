Inter, occhi puntati su Lovato: ideale per la difesa a tre di Conte, ma piace anche a Milan e Juve

La prestazione di alto profilo contro la Juventus, con cui ha contribuito al buon pareggio del suo Hellas Verona allo Stadium, ha acceso inevitabilmente i riflettori su Matteo Lovato, difensore classe 2000. L'erede di Marash Kumbulla è stato cercato in passato proprio dalla Juve e accostato in questi giorni anche al Milan, ma secondo quanto riportato da FcInterNews.it il presidente degli scaligeri ne avrebbe parlato recentemente pure coi nerazzurri. Per quale motivo? Troppo facile rispondere per il suo talento e il suo potenziale in prospettiva, ma - ecco la ragione tattica - anche perché il centrale di Monselice si sta specializzando nella difesa a tre tanto cara a mister Conte. Prime riflessioni delle big in corso, dunque, in attesa di due sessioni di mercato che si preannunciano già molto interessanti. Per Lovato e per il Verona...