© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ve lo avevamo presentato QUI poco meno di due anni fa, parlando di lui come uno dei talenti africani pronti per spiccare il grande salto. Adesso, dopo un'ottima stagione con la maglia del Nizza, Youcef Atal potrebbe approdare in Italia. Secondo le informazioni riportate da L'Equipe, infatti, sul classe '96 algerino ci sono Inter, Bayern Monaco, Chelsea e Atletico Madrid.

Tripletta nell'ultima partita giocata - Venticinque presenze e sei gol stagionali (di cui tre realizzati contro il Guingamp lo scorso 28 aprile) con la squadra di Patrick Vieira, Atal è un terzino duttile, capace di giocare anche come esterno offensivo e su entrambe le fasce. Non è un caso, quindi, che le sue prestazioni siano riuscite ad attirare alcuni grandi club. Il Nizza, però, fa muro. Il direttore sportivo Gilles Grimandi ha dichiarato che l'ex Kortrijk ed Herelle non saranno ceduti.