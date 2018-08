Inter, occhi su Iago Falque. Ma il Torino lavora al rinnovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter continua a seguire da vicino la situazione di Iago Falque del Torino, secondo FcInterNews.it. L'attaccante spagnolo era un'idea nerazzurra per l'estate, ma la valutazione da oltre 20 milioni ha raffreddato ogni tentativo di accelerata. L'Inter però non lo perde di vista per il futuro, anche se attualmente in ballo con i granata c'è una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020.