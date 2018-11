Inter, occhi su Salvio del Benfica: l'argentino è in scadenza a giugno

© foto di Marco Iorio/Image Sport

Caccia all'esterno in casa Inter. I nerazzurri hanno messo nel mirino anche Eduardo Salvio, in scadenza del contratto con il Benfica. Dal Portogallo sono sicuri: la stella argentina è sul taccuino di Piero Ausilio che proverà a prenderlo a giugno per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport.