Inter, occhi su Trincao e Almendra ma Zhang non parteciperà ad aste

L'Inter si preoccupa del presente, ma non distoglie lo sguardo dal futuro. E allora nella sede nerazzurra è in atto uno screening attento sui migliori prospetti. Tra questi c’è anche Trincao anche se il club di proprietà di Suning ha escluso rilanci nell’asta con la Juventus, arrivata a proporre cifre giudicate troppo alte. Idem il Napoli per Almendra. A riportarlo è il Corriere dello Sport.