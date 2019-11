Inter, occhi sui gioielli dell'Udinese: piace l'argentino Musso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come accaduto in occasione di Udinese-SPAL dello scorso turno di Serie A, anche domenica prossima a Marassi per il match contro la Sampdoria ci sarà uno scout nerazzurro per studiare a vicino i talenti friulani, rivela FcInterNews.it. Juan Musso sarà l'osservato speciale per gli 007 nerazzurri: il portiere argentino per rendimento è tra i migliori d'Europa e l'Inter lo studia non tanto per il presente ma in chiave futura per il dopo Handanovic.