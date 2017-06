Inter, occhi sui giovani: oltre a Coulibaly e Pellegri piace anche Bastoni

© foto di Federico Gaetano

In attesa di chiudere i colpi buoni per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti, l'Inter monitora anche il mercato dei giovani. Detto degli interessi per Coulibaly del Pescara e Pellegri del Genoa, secondo Tuttosport i nerazzurri hanno messo nel mirino anche Alessandro Bastoni, difensore classe '99 dell'Atalanta.