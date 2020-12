Inter, occhi sui prossimi svincolati: Wijnaldum è un obiettivo, Messi impossibile per tutti in Italia

vedi letture

Sono tantissimi i giocatori che possono far gol nel 2021 che si svincoleranno a parametro zero. Da Alaba a Sergio Ramos, da Di Maria a Diego Costa, passando per Boateng del Bayern, Mustafi dell'Arsenal, il solito Milik, ma anche Maksimovic, Draxler e Depay. Ma anche Georgino Wijnaldum, finito nel mirino dell'Inter per giugno, ma chissà magari anche per gennaio. Lo svincolato di lusso, però, resta Lionel Messi. Guardiola spera che lo raggiunga al City, ma anche il Psg si è iscritto alla corsa per averlo. A riferirlo è il Corriere dello Sport.

L'Italia è fuori dai giochi. Ipotizzare che possa prenderlo l'Inter, che al momento non ha la liquidità per pagare gli stipendi, pare fantacalcio: l'ingaggio di Messi è pari a 50 milioni netti, che, con la tassazione agevolata italiana, salirebbero a 65. Tra qualche mese, magari con Evergrande sulla maglia nerazzurra, vedremo se ci sarà una sorpresa clamorosa, ma per ora è un sogno impossibile per chiunque alle nostre latitudini.