L'Inter sta valutando di inserire giocatori futuribili nella propria rosa per il mercato di gennaio. Così sembra da escludere Vidal - che potrebbe arrivare solo in prestito, come spiega Il Corriere dello Sport - mentre piacciono sia De Paul che Castrovilli. L'investimento per l'argentino è da 30-35 milioni, con magari l'inserimento di una contropartita.